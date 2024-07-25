MME: Страны Африки активно скупают золото, теряя доверие к доллару США

Все больше стран Африки закупает в свои государственные резервы золото с тем, чтобы защититься от валютных потерь, опасаясь использования США своей валюты в качестве инструмента давления.

Все больше стран Африки закупает в свои государственные резервы золото с тем, чтобы защититься от валютных потерь, опасаясь использования США своей валюты в качестве инструмента давления.

Как передает Report, об этом сообщила новостная служба цифровой биржевой платформы Money Metals Exchange (MME), которая специализируется на операциях с драгоценными металлами.

Отмечается, что в 2024 году Зимбабве, Мадагаскар, Нигерия, Танзания, Уганда и Южный Судан предприняли шаги по увеличению своих золотых резервов.

"Африканские страны обеспокоены превращением Вашингтоном доллара в оружие против других стран, а также рисками, связанным с растущим государственным долгом США", - отмечается в публикации.

Точные объемы золота, которые намерены или уже приобрели в последние месяцы правительства и ЦБ стран Африки, не раскрываются, так как эта информация является коммерческой тайной.