Страны Персидского залива причислили ливанскую группировку "Хезболлах" к террористам

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) причислил ливанскую группировку "Хезболлах" к террористическим организациям. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении регионального блока.

"Все руководство "Хезболлах" признано террористами, все ее ячейки и подконтрольные группы - террористическими организациями", - заявил генсек ССАГПЗ Абдель Латиф аз- Зайяни.