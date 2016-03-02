 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Страны Персидского залива причислили ливанскую группировку "Хезболлах" к террористам

    Все руководство Хезболлах признано террористами, все ее ячейки и подконтрольные группы - террористическими организациями

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) причислил ливанскую группировку "Хезболлах" к террористическим организациям. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом говорится в распространенном заявлении регионального блока.

    "Все руководство "Хезболлах" признано террористами, все ее ячейки и подконтрольные группы - террористическими организациями", - заявил генсек ССАГПЗ Абдель Латиф аз- Зайяни.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi