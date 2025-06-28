"Монако" подписал французского полузащитника Погба

Футбольный клуб "Монако" подписал контракт с французским полузащитником Полем Погба.

Футбольный клуб "Монако" подписал контракт с французским полузащитником Полем Погба.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

В феврале 2024 года Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, но в октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения, которое отсчитывалось от сентября 2023 года, до 18 месяцев.

Погба 32 года, он является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы (2016). По ходу карьеры футболист выступал за итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед", в составе которого выиграл Лигу Европы (2017). С "Ювентусом" француз стал четырехкратным чемпионом Италии, трижды побеждал в суперкубке страны, дважды - в Кубке Италии.