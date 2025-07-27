"Монаха-гендиректора" Шаолиня заподозрили в нарушении обета и растратах

Настоятель храма Шаолиня в китайской провинции Хэнань Ши Юнсинь находится под следствием из-за подозрений в незаконном присвоении средств и имущества храма и растратах.

Настоятель храма Шаолиня в китайской провинции Хэнань Ши Юнсинь находится под следствием из-за подозрений в незаконном присвоении средств и имущества храма и растратах.

Как сообщает Report со ссылкой на China Daily, об этом сообщила администрация храма.

В сообщении говорится об обвинениях в адрес Ши в том, что он поддерживал "неподобающие отношения" с несколькими женщинами в течение длительного периода времени и стал отцом по меньшей мере одного ребенка. В отношении настоятеля расследование ведут несколько ведомств.

Монахи-буддисты дают ряд обетов, в том числе отказываются от воровства и половых связей.

Шаолиньский храм является всемирно известным буддийским святилищем и родиной кунг-фу. Ши Юнсинь (в миру — Лю Инчен) является 30-м настоятелем этого храма. Он родился в 1965 году, в 1981-м стал монахом, а в 1999-м — настоятелем.

Западные СМИ называют Ши "монахом-гендиректором" (у него есть степень MBA по деловому администрированию), поскольку он начал работу по коммерциализации буддизма. Еще будучи монахом, в 1993 году, он через суд добился, чтобы один из китайских производителей колбасы перестал использовать название монастыря в марках своей продукции.

В конце 1990-х, став главой монашеской общины, Ши учредил "Шаолиньскую торгово-промышленную компанию". Его действия вызвали смешанную реакцию, поскольку это стало первым случаем, когда буддийские монастыри регистрировали права на интеллектуальную собственность. Китайские регуляторы одобрили заявку на регистрацию фирмы только в 2008 году, после чего она за несколько лет зарегистрировала более 200 товарных знаков, связанных с историей монастыря, буддизмом и боевыми искусствами.

Под началом Ши у Шаолиньского храма появились ряд дочерних компаний, контролирующих туристическую отрасль в регионе. Также под управлением Шаолиня находятся благотворительные фонды, предприятия в области единоборств, издательство, киностудия и т.д.

South China Morning Post напоминает, что "монаха-гендиректора" уже подозревали в мошенничестве и нарушении обета целомудрия десять лет назад. В июле 2015 года бывший ученик обвинил Ши в растрате денежных средств и наличии нескольких внебрачных детей. Однако в 2016 году обвинения были сняты.