МОМ: В Ливию с начала года возвращены более 4,4 тыс. нелегальных мигрантов

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что в первые четыре месяца года в общей сложности 4461 нелегальный мигрант, пытавшийся перебраться из Ливии в Европу, был возвращен на ливийскую территорию.

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что в первые четыре месяца года в общей сложности 4461 нелегальный мигрант, пытавшийся перебраться из Ливии в Европу, был возвращен на ливийскую территорию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

В организации сообщили, что часть мигрантов спасли от гибели в море, а часть задержали за нелегальную миграцию.

Среди депортированных в Ливию мигрантов 3 876 мужчин, 410 женщин и 175 детей.

С 2021 года в Ливию вернули 32 425 нелегальных мигрантов, 662 человека погибли и 891 человек пропал без вести.