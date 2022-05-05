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МОМ: В Ливию с начала года возвращены более 4,4 тыс. нелегальных мигрантов

МОМ: В Ливию с начала года возвращены более 4,4 тыс. нелегальных мигрантов Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что в первые четыре месяца года в общей сложности 4461 нелегальный мигрант, пытавшийся перебраться из Ливии в Европу, был возвращен на ливийскую территорию.
Другие страны
5 мая 2022 г. 20:51
МОМ: В Ливию с начала года возвращены более 4,4 тыс. нелегальных мигрантов

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что в первые четыре месяца года в общей сложности 4461 нелегальный мигрант, пытавшийся перебраться из Ливии в Европу, был возвращен на ливийскую территорию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

В организации сообщили, что часть мигрантов спасли от гибели в море, а часть задержали за нелегальную миграцию.

Среди депортированных в Ливию мигрантов 3 876 мужчин, 410 женщин и 175 детей.

С 2021 года в Ливию вернули 32 425 нелегальных мигрантов, 662 человека погибли и 891 человек пропал без вести.

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