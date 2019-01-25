МОМ: Более 5 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала года

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Более 5 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала 2019 года, более 200 человек погибли или пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу Международная организация по миграции (МОМ).

"По данным МОМ, за первые 23 дня 2019 года в Европу по морю прибыли 5271 мигрант и беженец", - заявил в Женеве официальный представитель организации Джоэл Миллман. В Испанию направились 3434 человека, в Грецию - 1549, в Италию - 155, остальные - на Мальту и Кипр. Как отметил официальный представитель, в прошлом году за тот же период в Европу по Средиземному морю прибыли 4742 мигранта и беженца.

За первые три с небольшим недели 2019 года в море погибли или пропали без вести 204 человека.