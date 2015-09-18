МОМ: Более 473 тысяч мигрантов прибыли в Европу по морю в 2015 году

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Более 473 тысяч мигрантов прибыли в Европу морским путем в 2015 году, из которых около 40% (182 тысячи человек) являются сирийцами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу Международная организация по миграции (МОМ).

Согласно опубликованным данным, на настоящий момент количество погибших и пропавших возросло до 2,812 с 2,661, зафиксированных на конец августа. В среднем, каждый день гибнут 8 мигрантов.

В понедельник министры внутренних дел стран ЕС на экстренной встрече в Брюсселе достигли договоренности о принципе распределения по своим странам в течение двух лет 34 тысяч из 40 тысяч беженцев, прибывших в Италию и Грецию.

Договориться о приеме еще 120 тысяч на основе обязательных квот, на чем настаивает Еврокомиссия, министрам не удалось. Теперь окончательное решение предстоит принять Совету ЕС по внутренним делам 8 октября в Люксембурге.

С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли около 500 тысяч мигрантов, каждый день их ряды пополняются тысячами вновь прибывших. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.