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    МОМ: Более 450 мигрантов, возможно, погибли при кораблекрушении в Средиземном море

    О кораблекрушении рассказали мигранты, которым удалось добраться до греческого города Каламара

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Более 450 мигрантов, возможно, погибли в результате кораблекрушения 16 апреля в Средиземном море у берегов Греции.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

    "Свидетели кораблекрушения сообщили, что на судне было 500 человек. Известно, что был спасен 41 человек", - сказал он.

    В МОМ уточнили, что о кораблекрушении рассказали мигранты, которым удалось добраться до греческого города Каламара. Среди выживших - уроженцы Сомали, Судана и Эфиопии.

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