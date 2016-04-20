МОМ: Более 450 мигрантов, возможно, погибли при кораблекрушении в Средиземном море

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Более 450 мигрантов, возможно, погибли в результате кораблекрушения 16 апреля в Средиземном море у берегов Греции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

"Свидетели кораблекрушения сообщили, что на судне было 500 человек. Известно, что был спасен 41 человек", - сказал он.

В МОМ уточнили, что о кораблекрушении рассказали мигранты, которым удалось добраться до греческого города Каламара. Среди выживших - уроженцы Сомали, Судана и Эфиопии.