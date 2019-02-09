Молодого жителя Техаса обвинили в поддержке пакистанских террористов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Восемнадцатилетний житель Техаса Майкл Кайл Сьюэлл обвиняется в поддержке пакистанской группировки "Лашкар-и-Таиба", которая признана террористической и запрещена в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство юстиции США.

Сьюэлл использовал социальные сети, чтобы привлечь на сторону террористов неназванное лицо. Подозреваемый убеждал собеседника уехать в Пакистан и заняться там терроризмом, заявил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

Ему предъявлены обвинения в поддержке террористической организации.