Молния ударила в автобусную остановку на юге Китая, 2 человека погибли

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Молния ударила в автобусную остановку в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, два человека погибли, еще девять пострадали. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По данным местных властей, молния ударила в остановку общественного транспорта в деревне Люма, когда толпа людей пыталась укрыться там от сильного дождя.

Пострадавшие были доставлены в местный госпиталь, четверо из них получили серьезные травмы.

Национальный метеорологический центр в пятницу предупредил об опасности града, шторма и тропических дождей в южных регионах КНР.





