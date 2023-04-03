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Молдове предоставят пакет помощи

Молдове предоставят пакет помощи Решение предоставить Молдове пакет помощи принято на прошедшей сегодня в Бухаресте встрече президента Румынии Клауса Йоханниса, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Молдовы Майи Санду.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 19:30
Молдове предоставят пакет помощи

Решение предоставить Молдове пакет помощи принято на прошедшей сегодня в Бухаресте встрече президента Румынии Клауса Йоханниса, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Молдовы Майи Санду.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом глава румынского государства сообщил на совместной пресс-конференции по итогам встречи.

"Принято решение организовать пакет поддержки для Республики Молдовы. Этот пакет будет многосекторным, он находится в работе, - сказал Йоханнис.

"Мы исполнены решимости и готовы принять участие, предоставив экспертов, технику и, если будет необходимо, дополнительное финансирование. Солидная поддержка Республики Молдовы отвечает нашим интересам", - добавил президент Румынии.

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