Молдове предоставят пакет помощи

Решение предоставить Молдове пакет помощи принято на прошедшей сегодня в Бухаресте встрече президента Румынии Клауса Йоханниса, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Молдовы Майи Санду.

Решение предоставить Молдове пакет помощи принято на прошедшей сегодня в Бухаресте встрече президента Румынии Клауса Йоханниса, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Молдовы Майи Санду.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом глава румынского государства сообщил на совместной пресс-конференции по итогам встречи.

"Принято решение организовать пакет поддержки для Республики Молдовы. Этот пакет будет многосекторным, он находится в работе, - сказал Йоханнис.

"Мы исполнены решимости и готовы принять участие, предоставив экспертов, технику и, если будет необходимо, дополнительное финансирование. Солидная поддержка Республики Молдовы отвечает нашим интересам", - добавил президент Румынии.