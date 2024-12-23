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Молдова закупит электричество в Румынии из-за прекращения транзита через Украину

Молдова закупит электричество в Румынии из-за прекращения транзита через Украину Молдова будет обеспечена электроэнергией после прекращения транзита российского газа через Украину за счет увеличения ее производства в стране и поставок из Румынии.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 22:36
Молдова закупит электричество в Румынии из-за прекращения транзита через Украину

Молдова будет обеспечена электроэнергией после прекращения транзита российского газа через Украину за счет увеличения ее производства в стране и поставок из Румынии.

Как передает Report, об этом говорится в представленном на сайте Министерством энергетики плане по компенсации дефицита электроэнергии, который может возникнуть с 1 января 2025 года.

"Для обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии на правом берегу Днестра необходимо покрыть нагрузку потребления, которая в зимний период в часы пик достигает значений до 850 МВт. На правом берегу Днестра мы мобилизуем все внутренние источники производства - теплоэлектроцентрали "Термоэлектрика" и ТЭЦ Nord, что покроет базу потребления около 200 МВт. На ТЭЦ у нас еще есть резервы для увеличения производственных мощностей", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что закупка еще 100 МВт уже была согласована с атомной станцией "Чернаводэ" в Румынии, столько же будет закуплено у теплоэлектростанции OMV Petrom в румынском городе Бразь. Около 10 МВт обеспечит гидроэлектростанция (ГЭС) Костешты-Стынка. Также минэнерго Молдавии рассчитывает закупить до 200 МВт на румынской электроэнергетической бирже OPCOM.

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