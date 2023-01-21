Молдова захотела увеличить объем товарооборота с Турцией до $1 млрд

Кишинев хотел бы нарастить объем товарооборота с Анкарой до 1 млрд долларов.

Кишинев хотел бы нарастить объем товарооборота с Анкарой до 1 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу молдавского Минсельхоза, об этом заявил министр сельского хозяйства Владимир Боля в беседе с турецким коллегой Вахитом Киришчи.

"В результате нашего сотрудничества мы поставили перед собой цель достичь товарооборота $1 млрд. Я уверен, что есть возможности для увеличения объемов экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции", - сказал Боля.

По словам министра, в планах Кишинева перенять турецкий опыт по части переработки овощей и ирригации. Кроме того, в стране хотят выйти на турецкий рынок с животноводческой продукцией.