Молдова вышла из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ

Молдова приняла решение о выходе из Соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, которое было подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте.

Молдова приняла решение о выходе из Соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, которое было подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий проект постановления поступил на утверждение в парламент.

"Республика Молдова денонсирует соглашение, устанавливающее механизмы взаимодействия по вопросам обеспечения пограничных войск стран - участниц СНГ", - информировала пресс-служба законодательного органа.

В заключении МВД республики к проекту отмечается, что договор потерял актуальность для страны вскоре после подписания и не исполнялся.