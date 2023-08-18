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Молдова вышла из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ

Молдова вышла из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ Молдова приняла решение о выходе из Соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, которое было подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте.
Другие страны
18 августа 2023 г. 14:37
Молдова вышла из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ

Молдова приняла решение о выходе из Соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, которое было подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий проект постановления поступил на утверждение в парламент.

"Республика Молдова денонсирует соглашение, устанавливающее механизмы взаимодействия по вопросам обеспечения пограничных войск стран - участниц СНГ", - информировала пресс-служба законодательного органа.

В заключении МВД республики к проекту отмечается, что договор потерял актуальность для страны вскоре после подписания и не исполнялся.

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