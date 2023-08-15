Молдова ввела санкции против Ирана

Молдова ввела санкции против Ирана, которые ранее уже были наложены Европейским союзом. Причиной этого является помощь Тегераном армии РФ.

Молдова ввела санкции против Ирана, которые ранее уже были наложены Европейским союзом. Причиной этого является помощь Тегераном армии РФ.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Игорь Захаров.

"Молдова присоединяется почти ко всем санкциям ЕС", - сказал чиновник.

Страны-кандидаты в ЕС Молдова, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к санкциям ЕС против Ирана.

Отмечается, что в ЕС приветствовали такое решение Молдовы.

Напомним, что санкции, введенные ЕС 20 июля, предусматривают запрет экспорта из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).