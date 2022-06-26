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Молдова ввела облегченный миграционный режим для беженцев

Молдова ввела облегченный миграционный режим для беженцев Беженцы с Украины смогут оставаться на территории Молдавии еще 90 дней после завершения режима чрезвычайного положения. После этого им придется запросить долгосрочную визу или убежище.
Другие страны
26 июня 2022 г. 08:57
Молдова ввела облегченный миграционный режим для беженцев

Беженцы с Украины смогут оставаться на территории Молдовы еще 90 дней после завершения режима чрезвычайного положения. Далее им придется запросить долгосрочную визу или убежище.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба правительства республики.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что граждане Украины, въехавшие в Республику Молдова в период действия чрезвычайного положения, будут иметь право находиться на территории нашей страны до 90 дней после его окончания. Положение также распространяется на граждан, находившихся на законных основаниях на территории Молдовы до введения ЧП", - говорится в сообщении.

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