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Молдова в июне закроет воздушное пространство

Молдова в июне закроет воздушное пространство Власти Молдовы объявили о закрытии воздушного пространства 1-2 июня. Это связано с проведением в стране саммита Европейского политического сообщества.
Другие страны
4 мая 2023 г. 17:43
Молдова в июне закроет воздушное пространство

Власти Молдовы объявили о закрытии воздушного пространства 1-2 июня. Это связано с проведением в стране саммита Европейского политического сообщества.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Генинспекторате полиции Молдовы.

"Молдова закроет воздушное пространство с 1 июня, 00:00 часов по местному времени - до 2 июня, 07:00 часов по местному времени", - говорится в сообщении.

Запрет не будет касаться служебных самолетов.

С 15 мая по 25 мая автостоянка возле Международного аэропорта Кишинева будет работать в особом режиме. Парковка автомобилей на нижних этажах будет запрещена.

Меры безопасности направлены на поддержание надлежащего уровня безопасности на всей территории Молдовы с учетом повседневной жизни проживающих в столице людей, ее соседних районах, а также граждан всей страны.

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Версия на английском языке Moldova to close airspace in June

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