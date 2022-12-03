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Молдова успешно осуществила тестовый импорт газа через Трансбалканский газопровод

Молдова успешно осуществила тестовый импорт газа через Трансбалканский газопровод Молдавская госкомпания "Энергоком" впервые произвела тестовую закупку 4,3 млн куб. м. газа из Трансбалканского газопровода.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 14:47
Молдова успешно осуществила тестовый импорт газа через Трансбалканский газопровод

Молдовская госкомпания "Энергоком" впервые произвела тестовую закупку 4,3 млн куб. м. газа из Трансбалканского газопровода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

"Для диверсификации поставок натурального газа и обеспечения энергетической безопасности страны "Энергоком" закупил газ в Средиземноморье, чтобы протестировать возможность реверса", - говорится в субботу в сообщении госкомпании.

С 1 октября "Газпром" на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдовы - до 5,7 млн куб. м. - при потребностях республики в 8,06 млн. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину. В ноябре поставки газа из России сохранились на прежнем уровне, а дефицит в Молдове вырос до 50%. В этой ситуации республика наращивает закупки мазута, дров, закачивает газ в хранилища на Украине и Румынии, а также аккумулирует средства для закупки газа у европейских трейдеров.

В нем отмечается, что ранее этот газопровод использовался только для поставок газа с севера на юг.

Трансбалканский газопровод проходит по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции.

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