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Молдова упростила правила пересечения границы для украинцев

Молдова упростила правила пересечения границы для украинцев Украинцам разрешили до 1 февраля 2023 года въезжать в Молдову на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 05:51
Молдова упростила правила пересечения границы для украинцев

Украинцам разрешили до 1 февраля 2023 года въезжать в Молдову на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Newsmaker.

Теперь гражданам Украины разрешено въезжать в Молдову из Румынии, имея удостоверение личности: (ID-карта или обычный внутренний паспорт) или иные документы, удостоверяющие личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и тому подобное).

Пересечение границы также разрешается при наличии копий этих документов, документов в электронном формате, или документов с истекшим сроком действия.

Отметим, что ранее этих документов было достаточно лишь в случае въезда в Молдову из Украины. Нацкомиссия дополнила решение о порядке въезда украинских граждан, принятое 24 февраля.

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