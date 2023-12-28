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Молдова с нового года введет электронную очередь на границе для автоперевозчиков

Молдова с нового года введет электронную очередь на границе для автоперевозчиков Электронная очередь для автоперевозчиков на границе Молдовы будет запущена с началом нового года.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 15:05
Молдова с нового года введет электронную очередь на границе для автоперевозчиков

Электронная очередь для автоперевозчиков на границе Молдовы будет запущена с нового года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Кабинет министров утвердил положение о работе информационной системы для организации электронных очередей на границе. Предварительное программирование в пунктах пересечения государственной границы будет доступно уже с начала 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В нем отмечается, что перевозчики смогут запланировать точное время пересечения границы, зарегистрировавшись в виртуальной очереди еще до начала движения транспортного средства к пункту пропуска.

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