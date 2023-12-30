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Молдова рассчитывает получить от Евросоюза 300 млн евро

Молдова рассчитывает получить от Евросоюза 300 млн евро Молдова рассчитывает получить от Евросоюза в 2024 году 300 млн евро.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 14:00
Молдова рассчитывает получить от Евросоюза 300 млн евро

Молдова рассчитывает получить от Евросоюза в 2024 году 300 млн евро.

Как передает Report, об этом заявил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдовой.

"Очевидно, что мы будем вести переговоры. В 2024 году мы ожидаем приток примерно в 300 млн евро. Очевидно, что часть должна пойти на финансирование дефицита, учитывая, что средства есть, многие из них бесплатные (гранты)", - заявил Мариан.

По его словам, эти средства положены Молдове как стране-кандидату. Он считает, что деньги будут использованы для финансирования проектов по энергоэффективности, а также для инвестиций в школы.

"В 2027 году у нас может быть еще больше средств. Сейчас мы ведем переговоры с Европейским союзом о том, чтобы получить доступ к большему количеству средств гораздо раньше", - добавил Мариан.

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Версия на английском языке Moldova expects to receive 300M euros from EU

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