Молдова проведет многонациональные военные учения

Молдавские, румынские и американские военные проведут совместные учения Scutul de foc-2024 ("Огненный щит"-2024) на полигонах Молдове.

Молдавские, румынские и американские военные проведут совместные учения Scutul de foc-2024 ("Огненный щит"-2024) на полигонах Молдове.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.

"Учения <...> направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующего личного состава", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в учениях будут задействованы военно-технические подразделения и артиллерийские системы Национальной армии. Учения будут проходить в соответствии с планом подготовки национальной армии на текущий год и продлятся в период с 5 по 23 августа.