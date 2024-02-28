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Молдова продлила меры поддержки беженцев из Украины до марта 2025 года

Молдова продлила меры поддержки беженцев из Украины до марта 2025 года Правительство Молдовы продлило еще на год меры поддержки беженцев из Украины, которые предоставляют право находиться и работать на территории республики, а также финансовую помощь. Такое решение было принято на заседании правительства.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 13:57
Молдова продлила меры поддержки беженцев из Украины до марта 2025 года

Правительство Молдовы продлило еще на год меры поддержки беженцев из Украины, которые предоставляют право находиться и работать на территории республики, а также финансовую помощь. Такое решение было принято на заседании правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Срок предоставления временной защиты переселенцев из Украины будет продлен еще на один год, начиная с 1 марта 2024 года и заканчивая 1 марта 2025 года. Автоматически будет продлен и срок действия документов, удостоверяющих личность получателя временной защиты", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что участвующие в программе лица имеют право на финансовую и социальную помощь, возможность работать без получения права на временное проживание. Статус временной защиты является одним из способов легализации вместе с правом просить убежище или правом получения вида на жительство в Молдовы.

По данным миграционной службы страны, в настоящее время на территории Молдовы находятся более 116 тыс. беженцев из Украины.

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Версия на английском языке Moldova extends support measures for refugees from Ukraine until March 2025

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