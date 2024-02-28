Молдова продлила меры поддержки беженцев из Украины до марта 2025 года

Правительство Молдовы продлило еще на год меры поддержки беженцев из Украины, которые предоставляют право находиться и работать на территории республики, а также финансовую помощь. Такое решение было принято на заседании правительства.

Правительство Молдовы продлило еще на год меры поддержки беженцев из Украины, которые предоставляют право находиться и работать на территории республики, а также финансовую помощь. Такое решение было принято на заседании правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Срок предоставления временной защиты переселенцев из Украины будет продлен еще на один год, начиная с 1 марта 2024 года и заканчивая 1 марта 2025 года. Автоматически будет продлен и срок действия документов, удостоверяющих личность получателя временной защиты", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что участвующие в программе лица имеют право на финансовую и социальную помощь, возможность работать без получения права на временное проживание. Статус временной защиты является одним из способов легализации вместе с правом просить убежище или правом получения вида на жительство в Молдовы.

По данным миграционной службы страны, в настоящее время на территории Молдовы находятся более 116 тыс. беженцев из Украины.