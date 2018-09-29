Молдова призвала Москву вывести вооруженные силы с территории его страны

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Республики Молдовы Павел Филип призвал Москву выполнить резолюцию ООН, требующую полного и безоговорочного вывода российских вооруженных сил с территории его страны. Он высказался за активизацию процесса реформы Совета Безопасности ООН и рассказал об усилиях Молдовы по интеграции в европейский энергетический рынок.

Как передает Report, об этом он сказал выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Осудив присутствие российских вооруженных сил на территории страны, премьер-министр напомнил о принятой в июне этого года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выводе всех иностранных вооруженных сил с территории Молдовы.

Павел Филип сообщил, что Россия по-прежнему проводит в Приднестровье военные учения с участием военизированных формирований неконституционных властных структур. Он напомнил Москве о ее обязательствах вывести свои вооруженные силы с территории его страны.

Глава правительства выразил надежду на мирное урегулирование приднестровского конфликта в рамках существующего формата «5+2». Он подчеркнул, что мирное решение должно быть основано на уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.