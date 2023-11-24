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Молдова присоединится к программе единого рынка Европейского союза

Молдова присоединится к программе единого рынка Европейского союза Парламент Молдовы ратифицировал соглашение с Евросоюзом об участии республики в программе единого рынка.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 22:32
Молдова присоединится к программе единого рынка Европейского союза

Парламент Молдовы ратифицировал соглашение с Евросоюзом об участии республики в программе единого рынка.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан отметил, что после ратификации документа предприниматели Молдовы получат расширенный доступ к европейским фондам.

"Благодаря этому будет обеспечена последовательная структура финансирования с целью поддержки ключевых целей - обеспечения безопасности пищевых продуктов, защиты потребителей и поддержка малых и средних предприятий. Программа предполагает разработку и распространение высококачественной европейской статистики. Политику ЕС можно будет оценивать, граждане, власти, бизнес и лица, принимающие решения, смогут участвовать в демократическом процессе и принимать обоснованные решения", - заявил Мариан.

По его словам, Молдова получит доступ к финансовым инструментам, опыту и передовой практике других стран-бенефициаров программы.

Общий бюджет программы 4,2 млрд евро на период 2021-2027 годов.

Соглашение с ЕС об участии Молдовы в программе единого рынка было подписано 8 сентября 2023 года. Молдова присоединится к программе единого рынка Европейского союза

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