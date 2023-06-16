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Молдова получит от ЕК 40 млн евро для укрепления устойчивости государства

Молдова получит от ЕК 40 млн евро для укрепления устойчивости государства Молдова получит безвозмездную помощь от Еврокомиссии (ЕК) на "укрепление государства и общества".
Другие страны
16 июня 2023 г. 11:58
Молдова получит от ЕК 40 млн евро для укрепления устойчивости государства

Молдова получит безвозмездную помощь от Еврокомиссии (ЕК) на "укрепление государства и общества".

Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.

Парламент страны уже ратифицировал соглашение о финансировании между Республикой Молдова и ЕК в отношении программы "ЕС за устойчивость и управление", подписанное 11 мая 2023 года.

"Документ предусматривает предоставление безвозмездной помощи в размере 40 млн евро от Европейской комиссии для укрепления устойчивости государства и общества, социально-экономического восстановления с особым акцентом на надлежащее управление, стабильность и мир", - отмечает пресс-служба законодательного форума.

Соглашение является частью Годового плана действий ЕС для Молдовы на 2022 год, период реализации которого составляет 2023-2026 годы.

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Версия на английском языке Moldova to receive 40M euros from EC to strengthen state resilience

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