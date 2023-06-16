Молдова получит от ЕК 40 млн евро для укрепления устойчивости государства

Молдова получит безвозмездную помощь от Еврокомиссии (ЕК) на "укрепление государства и общества".

Молдова получит безвозмездную помощь от Еврокомиссии (ЕК) на "укрепление государства и общества".

Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.

Парламент страны уже ратифицировал соглашение о финансировании между Республикой Молдова и ЕК в отношении программы "ЕС за устойчивость и управление", подписанное 11 мая 2023 года.

"Документ предусматривает предоставление безвозмездной помощи в размере 40 млн евро от Европейской комиссии для укрепления устойчивости государства и общества, социально-экономического восстановления с особым акцентом на надлежащее управление, стабильность и мир", - отмечает пресс-служба законодательного форума.

Соглашение является частью Годового плана действий ЕС для Молдовы на 2022 год, период реализации которого составляет 2023-2026 годы.