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Молдова получит 40 млн евро из европейского фонда по обороне

Молдова получит 40 млн евро из европейского фонда по обороне Молдова получит 40 млн евро из европейского фонда по обороне, что позволит ей в два раза увеличить расходы на оборону.
Другие страны
16 июня 2022 г. 00:01
Молдова получит 40 млн евро из европейского фонда по обороне

Молдова получит 40 млн евро из европейского фонда по обороне, что позволит ей в два раза увеличить расходы на оборону.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в среду на пресс-конференции по итогам визита в Кишинев.

"Я знаю, что Молдова придерживается статуса нейтралитета. Но ее нейтральный статус не означает демилитаризацию. Те 40 млн евро, которые вы получите из европейского фонда по обороне, станут важным вкладом, который увеличит вдвое военный бюджет вашей страны", - сказал Макрон.

По его словам, Европа должна помогать странам, которые ощущают непосредственные последствия событий в Украине, "и Молдова находится на первой линии миграционного кризиса, республика ощущает экономическую нагрузку".

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Версия на азербайджанском языке Moldova Avropa Müdafiə Fondundan 40 milyon avro alacaq

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