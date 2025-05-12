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Молдова подписала с ЕС соглашение о привлечении 1,9 млрд евро

Молдова подписала с ЕС соглашение о привлечении 1,9 млрд евро Молдова и Евросоюз подписали соглашение о плане экономического роста, который предусматривает выделение Кишиневу 1,9 млрд евро до 2028 года.
Другие страны
12 мая 2025 г. 14:33
Молдова подписала с ЕС соглашение о привлечении 1,9 млрд евро

Молдова и Евросоюз подписали соглашение о плане экономического роста, который предусматривает выделение Кишиневу 1,9 млрд евро до 2028 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба молдавского правительства.

Соглашение подписали в Кишиневе премьер-министр Молдовы Дорин Речан и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Мы подписали историческое инвестиционное соглашение, которое демонстрирует, что мы уже находимся в середине процесса присоединения Молдовы к ЕС, и у нас есть уверенность наших европейских партнеров в том, что добьемся успеха. Благодаря внешней солидарности и внутреннему единству (...), мы сможем быть готовыми стать государством-членом Европейского союза не через 10 лет, не через 20, а через 4 года", - заявил Речан.

Утвержденный план роста предполагает реализацию программы реформ и привлечение инвестиций.

В рамках плана предусмотрено выделение ресурсов, в частности, на восстановление местных и региональных дорог, лесов, а также оросительных систем вдоль рек Прут и Днестр.

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Версия на английском языке Moldova signs agreement with EU on attracting €1.9 billion
Версия на азербайджанском языке Moldova Aİ ilə 1,9 milyard avronun cəlb edilməsi haqqında saziş imzalayıb

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