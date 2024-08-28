Молдова подготовила план действий на случай национального энергокризиса

Минэнерго Молдовы подготовило план действий на случай исключительных ситуаций на рынке электроэнергии, план разработан в соответствии с правилами и при поддержке Евросоюза.

Минэнерго Молдовы подготовило план действий на случай исключительных ситуаций на рынке электроэнергии, план разработан в соответствии с правилами и при поддержке Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"План готовности к рискам на рынке электроэнергии основан на национальной, а также региональной оценке рисков, связанных с безопасностью электроснабжения. На основе выявленных сценариев возможных кризисов предусмотрены меры по предупреждению и управлению кризисными ситуациями, связанными с поставками электроэнергии", - сказано в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что в отличие от аналогичных планов, которые составляются странами ЕС и предусматривают 31 сценарий регионального электроэнергетического кризиса, для Молдовы "был определен конкретный сценарий национального кризиса".

"Речь идет о перегрузке низковольтных электрических сетей, особенно в городах, из-за дефицита или перебоя поставок природного газа конечным потребителям в зимний период, за счет использования электроприборов для отопления", - говорится в сообщении.