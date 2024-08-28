О нас

Молдова подготовила план действий на случай национального энергокризиса

Молдова подготовила план действий на случай национального энергокризиса Минэнерго Молдовы подготовило план действий на случай исключительных ситуаций на рынке электроэнергии, план разработан в соответствии с правилами и при поддержке Евросоюза.
Другие страны
28 августа 2024 г. 17:26
Молдова подготовила план действий на случай национального энергокризиса

Минэнерго Молдовы подготовило план действий на случай исключительных ситуаций на рынке электроэнергии, план разработан в соответствии с правилами и при поддержке Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"План готовности к рискам на рынке электроэнергии основан на национальной, а также региональной оценке рисков, связанных с безопасностью электроснабжения. На основе выявленных сценариев возможных кризисов предусмотрены меры по предупреждению и управлению кризисными ситуациями, связанными с поставками электроэнергии", - сказано в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что в отличие от аналогичных планов, которые составляются странами ЕС и предусматривают 31 сценарий регионального электроэнергетического кризиса, для Молдовы "был определен конкретный сценарий национального кризиса".

"Речь идет о перегрузке низковольтных электрических сетей, особенно в городах, из-за дефицита или перебоя поставок природного газа конечным потребителям в зимний период, за счет использования электроприборов для отопления", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi