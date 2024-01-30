Молдова подала заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро

Молдова подала заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая позволит снизить стоимость денежных переводов со странами ЕС.

Молдова подала заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая позволит снизить стоимость денежных переводов со странами ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее обращение в присутствии журналистов и руководителей местных банков подписала председатель Национального банка Молдовы Анка Драгу.

По ее словам, процесс присоединения займет больше года, после чего республика получит преимущества. "С этой системой платеж может быть осуществлен в течение 24 часов. А стоимость транзакции может снизиться, к примеру, с сегодняшних €20-50 до €1-3. Я думаю, это будет хорошей новостью для всех граждан Молдовы, которые работают за границей и отправляют денежные переводы домой", - сказала Драгу.