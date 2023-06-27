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Молдова планирует хранить половину стратегических запасов газа в Румынии

Молдова планирует хранить половину стратегических запасов газа в Румынии Правительство Молдовы планирует хранить половину необходимых для безопасности страны запасов газа в Румынии.
Другие страны
27 июня 2023 г. 23:26
Молдова планирует хранить половину стратегических запасов газа в Румынии

Правительство Молдовы планирует хранить половину необходимых для безопасности страны запасов газа в Румынии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге министр энергетики Виктор Парликов.

"На данный момент госпредприятие "Энергоком" решило, что 50% запасов газа, которые необходимы для безопасности, будут храниться в Румынии. Возможно, будут и запасы газа других категорий - коммерческие запасы, если потребуется".

Он сообщил, что правительство рассчитывает на долгосрочное энергетическое партнерство с Румынией, однако у республики есть несколько контрактов с поставщиками природного газа.

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