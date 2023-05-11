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Молдова передумала вводить ограничения на импорт зерна из Украины

Молдова передумала вводить ограничения на импорт зерна из Украины Молдова решила пока не вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины, так как такие действия "ничего бы не решили" и "дали бы нулевые результаты".
Другие страны
11 мая 2023 г. 03:38
Молдова передумала вводить ограничения на импорт зерна из Украины

Молдова решила пока не вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины, так как такие действия "ничего бы не решили" и "дали бы нулевые результаты".

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля на телеканале TVR Moldova.

Молдавский чиновник отметил, что ограничения на импорт не привели бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости.

"Это решение дало бы нулевые результаты. Напротив, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", - отметил Боля.

Также министр обратил внимание, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны, и всего было импортировано около 177 тонн пшеницы и 4 тысяч тонн семян подсолнечника, в то время как элеваторы в Молдове дают возможность хранить около 3 миллионов тонн продукции.

Боля также заявил, что Кишинев не рассматривает введение запрета транзита зерна из Украины через Молдову.

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Версия на азербайджанском языке Moldova Ukraynadan taxılın idxalına məhdudiyyət qoymayacaq

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