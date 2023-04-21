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Молдова передала в Брюссель первый отчет о соответствии критериям ЕС

Молдова передала в Брюссель первый отчет о соответствии критериям ЕС Молдова передала главе директората ЕС по вопросам соседства и расширению Герту-Яну Купману отчет о соответствии критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 15:48
Молдова передала в Брюссель первый отчет о соответствии критериям ЕС

Молдова передала главе директората ЕС по вопросам соседства и расширению Герту-Яну Купману отчет о соответствии критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску.

"В Брюсселе я имел честь передать вклад Республики Молдова в отчет о политике расширении ЕС, который будет опубликован в 2023 году. Пользуясь случаем, я подтвердил наше обязательство продолжать реализацию реформ для скорейшего начала переговоров о вступлении в ЕС", - написал Попеску в своем Telegram-канале.

Документ содержит данные о достижениях в реформах госструктур, а также об устранении прошлых замечаний со стороны Брюсселя.

Ранее глава постоянной делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс посоветовал молдавскому руководству не торопиться и уделять больше внимания качеству выполнения требований, которые предъявлены стране. Он отметил, что этот процесс выйдет за рамки мандата одного правительства или парламента. И здесь важна поддержка этого процесса со стороны большинства граждан страны.

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