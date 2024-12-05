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Молдова откроет свое Генконсульство в Чикаго

Молдова откроет свое Генконсульство в Чикаго В первой половине 2025 года будет открыто Генконсульство Молдовы в Чикаго.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 14:33
Молдова откроет свое Генконсульство в Чикаго

В первой половине 2025 года будет открыто Генконсульство Молдовы в Чикаго.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Попшой.

По его словам, этот вопрос был обсужден с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом на встрече в Вашингтоне.

"Решение принято в результате многочисленных запросов, полученных от граждан Молдовы, проживающих в Соединенных Штатах Америки. Консульство окажет поддержку нашим гражданам, облегчит им доступ к консульским услугам и укрепит связи с молдавской общиной в этом регионе", - отмечается в сообщении МИД.

На встрече в Вашингтоне также обсуждались вопросы укрепления стратегического диалога с США. Стороны также договорились о начале нового этапа в молдавско-американских двусторонних отношениях.

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