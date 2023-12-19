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Молдова обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в стране

Молдова обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в стране Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 11:02
Молдова обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в стране

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Как передает Report, об молдавский лидер сказала в интервью телеканалу PRO-TV.

"Кремль продолжит попытки дестабилизировать ситуацию [в Молдове]. Скорее всего, они начнутся ближе к весне. Они будут использовать людей, которые находятся в Молдове. Возможно изменят тактику. Мы должны извлечь уроки из местных выборов. Необходимо проанализировать ситуацию и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы", - сказала она.

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