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Молдова намерена расширить число КПП для ввоза нефтепродуктов

Молдова намерена расширить число КПП для ввоза нефтепродуктов Власти Молдовы расширяют число пунктов таможенного пропуска для ввоза нефтепродуктов на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте. Соответствующий законопроект одобрило правительство республики.
Другие страны
30 августа 2023 г. 20:59
Молдова намерена расширить число КПП для ввоза нефтепродуктов

Власти Молдовы расширяют число пунктов таможенного пропуска для ввоза нефтепродуктов на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте. Соответствующий законопроект одобрило правительство республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт правительства Молдовы.

"В целях облегчения дорожного движения на пунктах пересечения границы и разгрузки, использующихся для импорта нефтепродуктов, законопроект предусматривает расширение списка КПП для ввоза нефтепродуктов, которое вступит в силу после снятия чрезвычайного положения на всей территории Молдовы. Правом ввоза нефтепродуктов будут наделены автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты "Джурджулешты - Галац", "Кагул - Оанча", "Скулень - Скулень", "Мирное - Табаки", "Вулканешты - Виноградовка", "Джурджулешты - Рени", железнодорожный "Басарабяска - Серпнево-1" и речной "Джурджулешты-Порт", - говорится в документе на сайте правительства.

Сейчас нефтепродукты в республику ввозят железнодорожным транспортом через КПП "Окница", "Кучурган", "Етулия", "Джурджулешты" и "Унгены", а автомобильным транспортом - через КПП "Леушены - Албица", "Тудора - Староказачье", "Отачь - Могилев-Подольский" и "Первомайск - Кучурган".

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