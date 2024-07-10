Молдова начала второй этап переговоров о вступлении в ЕС

Молдова и Европейский союз приступили ко второму этапу переговоров, в ходе которого будет изучено законодательство республики и оценено выполнение рекомендаций Брюсселя.

Молдова и Европейский союз приступили ко второму этапу переговоров, в ходе которого будет изучено законодательство республики и оценено выполнение рекомендаций Брюсселя.

Как передает Report, об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.

"Молдова приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС - двустороннему скринингу. Вместе с командой Еврокомиссии мы проанализируем главу 5 европейского законодательства - "Государственные закупки", - сказала Герасимова, комментируя начавшийся визит в Кишинев комиссара ЕС по вопросам добрососедства Оливера Вархели.

Cо своей стороны Вархели заявил, что начался самый сложный период в переговорах: "Скрининг является краеугольным камнем всего процесса переговоров, в ходе которого Молдове предстоит ответить на более чем 4 000 вопросов, подготовленных 1,2 тыс. экспертов Еврокомиссии".