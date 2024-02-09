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Молдова начала технический этап присоединения к Евросоюзу

Молдова начала технический этап присоединения к Евросоюзу Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что республика начала технический этап присоединения к Евросоюзу.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 20:49
Молдова начала технический этап присоединения к Евросоюзу

Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что республика начала технический этап присоединения к Евросоюзу.

Об этом передает Report со ссылкой на молдавские СМИ

"7 февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдавии к ЕС. У нас самые глубокие и тесные отношения с ЕС в современной истории нашей страны", - сказала Герасимова.

Она отметила, что первым этапом стала оценка соответствия национального законодательства с законодательством Европейского союза.

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