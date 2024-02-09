Молдова начала технический этап присоединения к Евросоюзу

Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что республика начала технический этап присоединения к Евросоюзу.
Об этом передает Report со ссылкой на молдавские СМИ
"7 февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдавии к ЕС. У нас самые глубокие и тесные отношения с ЕС в современной истории нашей страны", - сказала Герасимова.
Она отметила, что первым этапом стала оценка соответствия национального законодательства с законодательством Европейского союза.