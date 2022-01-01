Молдова начала председательствовать в ГУАМ

Молдова приняла председательство в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.
Как сообщает грузинское бюро Report, председательство к Молдове перешло от Грузии.
Во время своего годичного председательства, Молдова будет уделять особое внимание развитию ГУАМ в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить устойчивые темпы деятельности.
Она также будет председательствовать в Парламентской ассамблее ГУАМ.
Отметим, что организация, которая представляет Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову, была создана в 1997 году. В этом году ГУАМ исполняется 25 лет.