Молдова начала председательствовать в ГУАМ

Молдова приняла председательство в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Молдова приняла председательство в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Как сообщает грузинское бюро Report, председательство к Молдове перешло от Грузии.

Во время своего годичного председательства, Молдова будет уделять особое внимание развитию ГУАМ в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить устойчивые темпы деятельности.

Она также будет председательствовать в Парламентской ассамблее ГУАМ.

Отметим, что организация, которая представляет Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову, была создана в 1997 году. В этом году ГУАМ исполняется 25 лет.