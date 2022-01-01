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Молдова начала председательствовать в ГУАМ

Молдова начала председательствовать в ГУАМ Молдова приняла председательство в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.
Другие страны
1 января 2022 г. 03:26
Молдова начала председательствовать в ГУАМ

Молдова приняла председательство в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Как сообщает грузинское бюро Report, председательство к Молдове перешло от Грузии.

Во время своего годичного председательства, Молдова будет уделять особое внимание развитию ГУАМ в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить устойчивые темпы деятельности.

Она также будет председательствовать в Парламентской ассамблее ГУАМ.

Отметим, что организация, которая представляет Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову, была создана в 1997 году. В этом году ГУАМ исполняется 25 лет.

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Версия на азербайджанском языке Moldova GUAM-a sədrliyə başlayıb

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