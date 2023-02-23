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Молдова на этой неделе начнет выход из соглашений СНГ

Молдова на этой неделе начнет выход из соглашений СНГ Молдова на этой неделе начнет процесс денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. Аннулироваться будут только те соглашения, которые несовместимы с обязательствами Кишинева, взятыми для вступления в ЕС.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 03:53
Молдова на этой неделе начнет выход из соглашений СНГ

Молдова на этой неделе начнет процесс денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. Аннулироваться будут только те соглашения, которые несовместимы с обязательствами Кишинева, взятыми для вступления в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил министр иностранных дел страны Нику Попеску.

"Молдова уже действует по очень широкому спектру, по направлениям и не обязательно очень прозрачным направлениям, чтобы ограничить попытки России дестабилизировать ситуацию в стране. В эти дни мы также начинаем процесс денонсации Молдовы из некоторых соглашений в рамках СНГ", - заявил он.

Министр подчеркнул, что молдавские ведомства провели анализ актуальности ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ.

"В эти дни мы начинаем процесс выхода Молдовы из нескольких десятков соглашений. Мы составляем этот список и опубликуем его. Только по линии Министерства внутренних дел мы пойдем на денонсацию 20 соглашений", - отметил дипломат.

Попеску утверждает, что выход из этих соглашений связан с тем, что они "не актуальны, или не работают, или не применяются, или идут во вред Молдове".

"Молдова будет вступать в ЕС, и совершенно другие внешнеполитические цели, участие в других институтах будут подчинены цели европейской интеграции. Очевидно, что этот выход из СНГ или включение в эти соглашения, которые несовместимы с нашими обязательствами, будет продолжаться", - заключил Попеску.

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