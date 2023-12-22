О нас

Молдова и Украина договорились об организации совместного контроля на границе

Молдова и Украина договорились об организации совместного контроля на границе Молдова и Украина договорились об организации совместного контроля на семи пунктах пропуска на границе.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 15:10
Молдова и Украина договорились об организации совместного контроля на границе

Молдова и Украина договорились об организации совместного контроля на семи пунктах пропуска на границе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Молдовы.

Соответствующий межведомственный протокол был подписан представителями двух стран.

"Документ подразумевает организацию совместного контроля на КПП "Бричень - Россошань", "Крива - Мамалыга", "Джурджулешть - Рени", "Ларга - Кельменцы", "Паланка-Маяки - Удобное", "Первомайск - Кучурганы" и "Платоново - Новые Гояны", - говорится в документе.

Подобная практика уже применяется на некоторых пограничных пунктах двух стран, когда два КПП объединяются и действуют по принципу единого окна.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moldova və Ukrayna birgə sərhəd nəzarəti həyata keçirəcəklər

Самое важное

Президент Ильхам Алиев побывал на источнике Сахсы в Шушинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал на источнике "Сахсы" в Шушинском районе
22 декабря 2023 г. 11:18
Президент Ильхам Алиев посетил поселок Туршсу Шушинского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил поселок Туршсу Шушинского района
22 декабря 2023 г. 11:16
Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева
Председатель Китайской Народной Республики поздравил Ильхама Алиева
22 декабря 2023 г. 11:13
Президент Ильхам Алиев побывал на роднике “Туршсу” в Шушинском районе
Президент Ильхам Алиев побывал на роднике “Туршсу” в Шушинском районе
22 декабря 2023 г. 11:11
Президент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
21 декабря 2023 г. 16:05
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе Карабах - это Армения, и точка, мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
21 декабря 2023 г. 14:50
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча Карабах - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча "Карабах" - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
21 декабря 2023 г. 14:14
Президент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
ФотоПрезидент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
21 декабря 2023 г. 13:23
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
21 декабря 2023 г. 10:34
Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс Святыня Чинар в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
20 декабря 2023 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi