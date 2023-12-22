Молдова и Украина договорились об организации совместного контроля на границе

Молдова и Украина договорились об организации совместного контроля на семи пунктах пропуска на границе.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Молдовы.
Соответствующий межведомственный протокол был подписан представителями двух стран.
"Документ подразумевает организацию совместного контроля на КПП "Бричень - Россошань", "Крива - Мамалыга", "Джурджулешть - Рени", "Ларга - Кельменцы", "Паланка-Маяки - Удобное", "Первомайск - Кучурганы" и "Платоново - Новые Гояны", - говорится в документе.
Подобная практика уже применяется на некоторых пограничных пунктах двух стран, когда два КПП объединяются и действуют по принципу единого окна.