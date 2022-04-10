Молдова и Грузия подадут заявку на членство в ЕС

Европейский союз (ЕС) подаст заявку для Грузии и Молдовы на следующей неделе.

Европейский союз (ЕС) подаст заявку для Грузии и Молдовы на следующей неделе.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варджи.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера подала заявку Украине. 11 апреля я подам заявку Грузии и Молдове. Ответы помогут Еврокомиссии сделать выводы по трем странам", - сказал Варгей.

8 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила анкету президенту Украины Владимиру Зеленскому. Заполнение анкеты является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Европейский дипломат сообщил, что Украина может получить статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года.