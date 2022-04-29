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Молдова готовится к приостановке импорта российского газа

Молдова готовится к приостановке импорта российского газа Власти Молдовы готовятся к возможной приостановке поставок газа из России.
Другие страны
29 апреля 2022 г. 07:29
Молдова готовится к приостановке импорта российского газа

Власти Молдовы готовятся к возможной приостановке поставок газа из России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила президент республики Майя Санду.

"Встречи и заседания по энергетическому сектору происходят каждый день, потому что это самая большая проблема. Если "Газпром" приостановит поставки, то у нас есть резервы в хранилищах на территории Румынии, к тому же мы можем купить часть газа на рынке, власти готовились. Газ будет, если не от "Газпрома", то от других источников, но цена очень высокая", – цитирует ее агентство.

Напомним, что "Газпром" с 27 апреля прекратил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG после их отказа оплачивать поставки топлива в рублях.

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