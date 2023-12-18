Молдова денонсирует еще два договора в рамках СНГ

Парламент Молдовы готовится к денонсации двух соглашений в рамках СНГ.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба парламента страны.
Проекты о денонсации одобрила парламентская комиссия по вопросам внешней политики и европейской интеграции.
Первым из них является соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах поддержания мира в СНГ.
Также Молдова намерена денонсировать "Протокол о временном порядке формирования и задействования групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира в зонах конфликтов между государствами и в государствах-участниках СНГ”.
Ранее в правительстве Молдовы заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках содружества. Уже были расторгнуты свыше 40 соглашений.