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Молдова денонсирует еще два договора в рамках СНГ

Молдова денонсирует еще два договора в рамках СНГ Парламент Молдовы готовится к денонсации двух соглашений в рамках СНГ.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 16:42
Молдова денонсирует еще два договора в рамках СНГ

Парламент Молдовы готовится к денонсации двух соглашений в рамках СНГ.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

Проекты о денонсации одобрила парламентская комиссия по вопросам внешней политики и европейской интеграции.

Первым из них является соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах поддержания мира в СНГ.

Также Молдова намерена денонсировать "Протокол о временном порядке формирования и задействования групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира в зонах конфликтов между государствами и в государствах-участниках СНГ”.

Ранее в правительстве Молдовы заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках содружества. Уже были расторгнуты свыше 40 соглашений.

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