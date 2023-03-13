Молдовский депутат: Россия пытается вовлечь Молдову в вооруженный конфликт

"Россия пытается вовлечь Молдову в вооруженный конфликт и использовать ее территорию как плацдарм для проведения военных операций против Украины".

"Россия пытается вовлечь Молдову в вооруженный конфликт и использовать ее территорию как плацдарм для проведения военных операций против Украины".

Об этом европейскому бюро Report заявил депутат парламента Молдовы Виталий Жакот.

По словам депутата, война в Украине оказывает существенное влияние на общую ситуацию в регионе: "Россия пытается вовлечь Молдову в вооруженный конфликт и использовать ее территорию как плацдарм для проведения военных операций против Украины. Для достижения этой цели она прибегает ко всем имеющимся возможностям, в частности, привлечение лиц, которые под видом туристов могут спровоцировать вооруженный конфликт, распространение фейковой информации о взрывных устройствам, заложенных якобы в различных госучреждениях, а также проведение акций протеста пророссийскими силами и пр.".

Он добавил, что участвующим в акциях протеста лицам выделяются финансовое средства.

В.Жакот подчеркнул, что вышеперечисленными шагами Москва в основном пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье: "В этом регионе размещены российские войска, так называемые "российские миротворцы". Кроме того, здесь же расположен крупнейших складов боеприпасов в Европе. Москва хотела бы использовать эти возможности против Украины и, в первую очередь, провести военные операции в направлении украинских городов Одесса и Николаев. Однако молдовским властям удается контролировать ситуацию".

Депутат отметил, что официальные лица Молдовы поддерживают регулярную связь с украинскими коллегами и активно обмениваются информацией: "В регионе пока нет поводов для беспокойства. Кремль не может дестабилизировать ситуацию настолько, чтобы вовлечь Молдову в вооруженный конфликт".