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Молдовский депутат: Россия пытается вовлечь Молдову в вооруженный конфликт

Молдовский депутат: Россия пытается вовлечь Молдову в вооруженный конфликт "Россия пытается вовлечь Молдову в вооруженный конфликт и использовать ее территорию как плацдарм для проведения военных операций против Украины".
Другие страны
13 марта 2023 г. 11:57
Молдовский депутат: Россия пытается вовлечь Молдову в вооруженный конфликт

"Россия пытается вовлечь Молдову в вооруженный конфликт и использовать ее территорию как плацдарм для проведения военных операций против Украины".

Об этом европейскому бюро Report заявил депутат парламента Молдовы Виталий Жакот.

По словам депутата, война в Украине оказывает существенное влияние на общую ситуацию в регионе: "Россия пытается вовлечь Молдову в вооруженный конфликт и использовать ее территорию как плацдарм для проведения военных операций против Украины. Для достижения этой цели она прибегает ко всем имеющимся возможностям, в частности, привлечение лиц, которые под видом туристов могут спровоцировать вооруженный конфликт, распространение фейковой информации о взрывных устройствам, заложенных якобы в различных госучреждениях, а также проведение акций протеста пророссийскими силами и пр.".

Он добавил, что участвующим в акциях протеста лицам выделяются финансовое средства.

В.Жакот подчеркнул, что вышеперечисленными шагами Москва в основном пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье: "В этом регионе размещены российские войска, так называемые "российские миротворцы". Кроме того, здесь же расположен крупнейших складов боеприпасов в Европе. Москва хотела бы использовать эти возможности против Украины и, в первую очередь, провести военные операции в направлении украинских городов Одесса и Николаев. Однако молдовским властям удается контролировать ситуацию".

Депутат отметил, что официальные лица Молдовы поддерживают регулярную связь с украинскими коллегами и активно обмениваются информацией: "В регионе пока нет поводов для беспокойства. Кремль не может дестабилизировать ситуацию настолько, чтобы вовлечь Молдову в вооруженный конфликт".

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Версия на английском языке Moldovan parliamentarian: Russia is trying to involve Moldova in armed conflict
Версия на азербайджанском языке Moldovalı deputat: “Rusiya Moldovanı silahlı münaqişəyə cəlb etməyə çalışır”

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