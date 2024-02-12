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Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией

Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией Молдавские фермеры перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню, расположенную на границе с Румынией, с требованием к властям республики обратить внимание на их проблемы.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 17:14
Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией

Молдавские фермеры перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню, расположенную на границе с Румынией, с требованием к властям республики обратить внимание на их проблемы.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Таможня в Леушенах полностью парализована. Мы ждем представителей правительства, парламента - всех тех, кто обладает властью для принятия решений здесь на месте", - говорит один из протестующих на видео, опубликованном в Telegram-канале молдавского издания Realitatea.

Протесты фермеров в Молдове начались в южных районах 8 февраля, а c 10 февраля стали присоединяться аграрии в других районах. В субботу более 30 тракторов заблокировали дорогу у погранпоста Леушены на румынской границе. В понедельник протесты продолжились в нескольких районах республики, а ассоциация "Сила фермеров" выпустила сообщение о том, что фермеры требуют от правительства более 22 млн долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями.

Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур из Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит из Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.

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