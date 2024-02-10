Молдавские фермеры заблокировали КПП на границе с Румынией

Молдавские фермеры заблокировали на полчаса дорогу у пограничного поста Леушены на границе с Румынией, требуя от властей помочь с выплатой долгов по кредитам, а также принять другие меры поддержки.

Молдавские фермеры заблокировали на полчаса дорогу у пограничного поста Леушены на границе с Румынией, требуя от властей помочь с выплатой долгов по кредитам, а также принять другие меры поддержки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Около 35 тракторов перекрыли на 30 минут движение на КПП Леушены. Аграрии не имеют денег, чтобы начать весенние сельскохозяйственные работы и намерены возобновить полномасштабные акции протеста, если власти их не услышат", - говорится в сообщении на странице ассоциации "Сила феремеров" в Facebook.

В нем отмечено, что это была предупредительная акция и они настаивают, чтобы их требования были исполнены до конца марта.