Молдавские фермеры заблокировали КПП на границе с Румынией

Молдавские фермеры заблокировали на полчаса дорогу у пограничного поста Леушены на границе с Румынией, требуя от властей помочь с выплатой долгов по кредитам, а также принять другие меры поддержки.
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"Около 35 тракторов перекрыли на 30 минут движение на КПП Леушены. Аграрии не имеют денег, чтобы начать весенние сельскохозяйственные работы и намерены возобновить полномасштабные акции протеста, если власти их не услышат", - говорится в сообщении на странице ассоциации "Сила феремеров" в Facebook.
В нем отмечено, что это была предупредительная акция и они настаивают, чтобы их требования были исполнены до конца марта.