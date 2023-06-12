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Молдавская авиакомпания Flyone отменила еще семь рейсов

Молдавская авиакомпания Flyone отменила еще семь рейсов Молдавская бюджетная авиакомпания Flyone ("Флайуан") отменила еще семь рейсов, запланированных на понедельник, из-за технических проблем с одним из воздушных судов. В Кишинев не прилетят самолеты из Брюсселя, Лондона, Вероны, Стамбула и Парижа, а из молда
Другие страны
12 июня 2023 г. 15:54
Молдавская авиакомпания Flyone отменила еще семь рейсов

Молдавская бюджетная авиакомпания Flyone ("Флайуан") отменила еще семь рейсов, запланированных на понедельник, из-за технических проблем с одним из воздушных судов. В Кишинев не прилетят самолеты из Брюсселя, Лондона, Вероны, Стамбула и Парижа, а из молдавской столицы они не вылетят в Стамбул и Париж/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на онлайн-табло международного аэропорта Кишинева.

"Один из самолетов Flyone все еще остается на земле. Наша команда совместно с европейской компанией, имеющей большой опыт работы в этой области, приглашенной для срочного устранения технической проблемы, работает над тем, чтобы самолет мог начать полеты", - говорится в сообщении на сайте компании. Пассажирам принесены извинения, им предложено вернуть деньги за билет либо перенести полет на другой день.

В минувшую субботу авиакомпания отменила два рейса на Ниццу и Парму, объяснив это техническими неисправностями воздушных судов. Произошло это на фоне приостановки полетов до 30 июня молдавской авиакомпании Air Moldova ("Эйр Молдова").

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