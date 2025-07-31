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Молдова просит у США отсрочку пошлин на экспорт

Молдова просит у США отсрочку пошлин на экспорт Молдавия обратилась к Торговому представителю США с просьбой отсрочить введение 25% пошлин на свои товары и обсудить особые торговые условия.
Другие страны
31 июля 2025 г. 20:16
Молдова просит у США отсрочку пошлин на экспорт

Молдова обратилась к Торговому представителю США с просьбой отсрочить введение 25% пошлин на свои товары и обсудить особые торговые условия.

Как передает Report, об этом заявила госсекретарь Минэкономразвития и цифровизации Кристина Чебан в эфире Radio Moldova.

"Мы запросили льготный период, более продолжительный срок для [начала] применения этих тарифов, чтобы иметь возможность обсудить с американской стороной возможное двустороннее соглашение или договоренность", - сказала она.

По ее словам, США следовало бы учитывать специфику Молдовы и низкий уровень двустороннего товарооборота. Она подчеркнула, что пошлины ударят по виноделам, экспортерам соков и другой пищевой продукции.

Ранее Молдове удалось добиться снижения планируемого тарифа с 31% до 25%. В прошлом году США заняли 14-е место среди торговых партнеров страны, при этом экспорт в США сократился на 40%.

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Версия на азербайджанском языке Moldova ABŞ-dən ixrac rüsumlarını təxirə salmağı xahiş edib

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