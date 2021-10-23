Молдова попросила у Украины 15 млн кубов газа

Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн м. куб. газа на фоне дефицита топлива.

Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн м. куб. газа на фоне дефицита топлива.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"Вчера в СНБО обсуждали вопрос помощи Молдове газом", — написал политик.

"Через 4 месяца Молдова скорее всего найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале-марте этот газ будет больше всего нужен Украине. Еще раз - это единственное пожелание со стороны Украины", — пояснил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готова оказать помощь Молдове, оказавшейся в условиях энергетического кризиса, поставками газа на условиях возврата. По его словам, Киев заинтересован в помощи соседней стране, так как одна из украинских областей получает электричество из общей с ней системы.